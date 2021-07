Dick Advocaat ligt in de clinch met Feyenoord. Volgens de oefenmeester zouden hij en zijn staf een bonus krijgen als het lukte om Europees voetbal te halen. De directie van de Rotterdamse club vindt de Conference League echter geen Europees voetbal, waardoor de bonus (voorlopig) uitblijft.

Feyenoord won in het afgelopen seizoen de finale van de play-offs voor Europees voetbal van FC Utrecht (2-0) en plaatste zich zodoende voor de tweede voorronde van de Conference League.

"Dat is Europees voetbal", zegt Advocaat donderdag in gesprek met Voetbal International. "Maar daar hebben ze bij Feyenoord trouwens een ander idee over. Zij vinden dit kennelijk geen Europees voetbal. Dat krijgt nog wel een staartje."

In het contract van de 73-jarige Advocaat bij Feyenoord stond dat de coach een bonus voor Europees voetbal zou krijgen. De Conference League werd echter niet genoemd in die verbintenis.

"Want die competitie bestond toen nog niet, dus de naam van de Conference League staat niet in het contract", legt Advocaat uit. "Ik moest dit toch even kwijt, want ik vond dat zo laag. Er is nu contact over. Of er beweging is? Ja, negatieve beweging."

Advocaat vertrok aan het einde van het vorige seizoen bij Feyenoord en werd opgevolgd door Arne Slot. Feyenoord bereidt zich nu voor op het tweeluik in die tweede voorronde van de Conference League. Daarin speelt de club tegen FK Decic uit Montenegro of KF Drita uit Kosovo. De eerste wedstrijd is op 22 juli en de return in De Kuip is een week later.