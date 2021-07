Paris Saint-Germain heeft zich verzekerd van de komst van Sergio Ramos. De 35-jarige Spaanse verdediger, die zestien jaar lang voor Real Madrid speelde, tekent voor twee jaar in de Franse hoofdstad.

Aan de lange periode van Ramos bij Real Madrid kwam vorige maand op pijnlijke wijze een einde. De aanvoerder had eigenlijk helemaal niet willen vertrekken, maar bereikte geen akkoord over een langer verblijf en was daardoor transfervrij.

Ramos wilde naar verluidt een tweejarig contract in plaats van een eenjarige verbintenis en zag het bovendien niet zitten om 10 procent van zijn salaris in te leveren. Hij maakte zijn vertrek bekend op een emotionele persconferentie.

Paris Saint-Germain, dat de Franse titel afgelopen seizoen verrassend naar Lille zag gaan, legde eerder al Georginio Wijnaldum vast. Deze week werd daarnaast Marokkaans international Achraf Hakimi ingelijfd. Ook doelman Gianluigi Donnarumma van AC Milan zou hoog op het verlanglijstje staan.

'Dit is een grote stap in mijn leven'

Ramos bouwde bij Real Madrid een indrukwekkende erelijst op. Hij won onder meer vier keer de Champions League en pakte vijf keer de Spaanse landstitel. Daarmee is hij een van de succesvolste spelers uit de geschiedenis van de club.

De recordinternational van Spanje kijkt uit naar het nieuwe hoofdstuk in zijn carrière. "Dit is een grote stap in mijn leven en een nieuwe uitdaging", zegt hij op de site van PSG. "Ik ben er heel trots op om deel uit te maken van deze ambitieuze club met geweldige spelers."

Het afgelopen seizoen werd Ramos geplaagd door blessures. Daarom werd hij door bondscoach Luis Enrique niet opgenomen in de selectie voor het EK, waar Spanje in de halve finales werd uitgeschakeld door Italië.