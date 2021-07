FC Barcelona overweegt Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann te straffen, nadat een video is opgedoken van de twee Franse spelers waarin ze hotelmedewerkers in Japan belachelijk proberen te maken. De Spaanse topclub heeft zich inmiddels openlijk verontschuldigd.

De video dateert van 2019, toen Barcelona meedeed aan een toernooi in Azië. Dembélé was de aanstichter, Griezmann lachte mee. Beiden hebben intussen al hun excuses aangeboden. Griezmann liet weten dat hij geen racistische bedoelingen had: "Ik heb me altijd afgezet tegen elke vorm van discriminatie".

De Japanse computerspellenfabrikant Konami verbrak door deze zaak het contract met Griezmann. "We hadden aangekondigd dat Antoine Griezmann onze Yu-Gi-Oh!-ambassadeur zou worden, maar in het licht van de recente gebeurtenissen hebben we besloten om het contract te annuleren."

Barcelona betreurt "het gebrek aan respect" van Dembélé en Griezmann. "Deze houding past niet bij de waarden die FC Barcelona vertegenwoordigt en verdedigt. We houden ons het recht voor intern gepaste maatregelen te nemen."

Dembélé en Griezmann, die beiden met Frankrijk uitkwamen op dit EK, zijn sinds respectievelijk 2017 en 2019 actief bij Barcelona. De 24-jarige Dembélé kwam destijds voor 135 miljoen euro over van Borussia Dortmund en de 30-jarige Griezmann voor 120 miljoen euro van Atlético Madrid.

Overigens kan Dembélé de komende tijd niet in actie komen voor Barcelona, waar Ronald Koeman de trainer is. De aanvaller liep tijdens het EK, waarop Frankrijk werd uitgeschakeld in de achtste finales, een zware knieblessure op en is minimaal vier maanden uitgeschakeld.