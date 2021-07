PSV heeft woensdag fors uitgehaald in de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding. Mede dankzij het eerste doelpunt van Davy Pröpper sinds zijn rentree in Eindhoven won de ploeg van trainer Roger Schmidt met 10-1 van de Duitse amateurclub Delbrücker SC. Feyenoord won op zijn beurt van FC Zürich.

Bij rust stond het al 6-1 in het voordeel van PSV, dat in de eerste helft met onder anderen Eran Zahavi, Mario Götze, Philipp Max en doelman Joël Drommel aan de aftrap stond. Yorbe Vertessen (2x), Noni Madueke (2x), Zahavi en Götze waren de doelpuntenmakers.

Na rust, toen PSV alle spelers had vervangen, greep Fode Fofana een hoofdrol bij de Eindhovenaren. De achttienjarige aanvaller maakte een hattrick. Uiteindelijk bepaalde Pröpper de eindstand op 10-1 met zijn eerste doelpunt voor PSV sinds zijn vertrek in 2017.

PSV, dat de eerste oefenwedstrijd met 6-2 had gewonnen van het Belgische RWDM, bereidt zich momenteel in Duitsland voor op het nieuwe seizoen. De jaargang begint voor de ploeg van coach Schmidt op 21 juli met het tweeluik met Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League.

Feyenoord wint nipt van FC Zürich

Feyenoord is dankzij de nipte overwinning op FC Zürich nog altijd ongeslagen in de oefencampagne onder de nieuwe trainer Arne Slot. Na een gelijkspel tegen KAA Gent en een overwinning op AEK waren de Rotterdammers in Oostenrijk met 1-0 te sterk voor de Zwitserse club.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Luis Sinisterra. Bij Feyenoord maakte nieuweling Ofir Marciano zijn officieuze debuut. De 31-jarige Israëlische doelman kwam vorige week transfervrij over van het Schotse Hibernian.

AZ was in Epe met 3-0 te sterk voor Keuken Kampioen Divisie-club TOP Oss. Dani de Wit was de grote man bij de Alkmaarders met twee doelpunten, terwijl de zeventienjarige Ernest Poku verantwoordelijk was voor de overige treffer.