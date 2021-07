Spelersvakbond VVCS heeft woensdag Heracles Almelo gewezen op haar verantwoordelijkheid om Robin Pröpper te beschermen. De 27-jarige verdediger maakte deze maand een pikante transfer van Heracles naar aartsrivaal FC Twente en wordt sindsdien bedreigd op sociale media.

Heracles schreef op de eigen site "de emoties en gevoelens van de achterban te begrijpen rondom de overgang van Robin Pröpper naar FC Twente". De club bood supporters kosteloos de mogelijkheid om hun shirts te laten bedrukken met een andere naam.

Volgens de VVCS gooit Heracles met deze actie olie op het vuur. "De club hoort als oud-werkgever haar oud-aanvoerder en diens naasten waar mogelijk juist te beschermen", aldus de VVCS.

"Dat doet zij zeker niet wanneer op de officiële website van Heracles de herdruk van shirts voorzien van de naam Pröpper wordt gefaciliteerd en zelfs aangemoedigd. Voor de VVCS staat het vast dat het aan Heracles Almelo is om zich in te spannen om de sentimenten als bedoeld weg te nemen, dan wel ten minste te temperen en zeker niet om olie op het vuur te gooien."

De VVCS noemt de actie van Heracles onbegrijpelijk en onacceptabel. De spelersvakbond heeft de club uit Overijssel hier ook schriftelijk op gewezen.

Pröpper kreeg flinke kritiek van Heracles

Eerder was Heracles-directeur Tim Gilissen behoorlijk kritisch op Pröpper, die vijf jaar voor Heracles speelde en zijn aflopende contract niet wilde verlengen. "Het sentiment kunnen we niet negeren, het steekt en het is teleurstellend. Dit is echt het laatste wat we van Robin hadden verwacht", zei hij bij Tubantia.

Pröpper was al de zesde nieuwkomer bij FC Twente deze zomer. Eerder haalde de club van trainer Ron Jans Lars Unnerstall (PSV), Giovanni Troupée (FC Utrecht), Virgil Misidjan (PEC Zwolle), Jody Lukoki (Yeni Malatyaspor) en Manfred Ugalde (Lommel SK).