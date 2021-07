De Oranjevrouwen zijn woensdag als eerste Nederlandse sportploeg in Japan gearriveerd voor de Olympische Spelen. Bij aankomst op het vliegveld van Tokio moesten ze eerst urenlange checks ondergaan.

Het duurde na aankomst zo'n vier uur voordat de voetbalsters alle noodzakelijke formaliteiten hadden afgehandeld, waaronder een coronatest en controle van alle formulieren.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman vloog dinsdag van Amsterdam naar Tokio. Kanovaarster Martina Wegman, die op de Olympische Spelen meedoet aan de K1-slalom, zat ook aan boord.

De selectie ging na alle controles per bus naar Kamogawa, een stad aan de kust op bijna twee uur rijden van Tokio, waar de voetbalsters zich gaan voorbereiden op hun debuut op de Olympische Spelen.

De ploeg van Wiegman werd daar verwelkomd door de burgemeester en locoburgemeester. Langs het trainingsveld staat op borden in het Nederlands en Japans de tekst: 'Samen naar de top! Oranje Leeuwinnen met Kamogawa'.

Alleen Loes Geurts ontbreekt nog in de selectie. De 35-jarige reservekeepster van Oranje speelt woensdagavond met haar Zweedse club BK Häcken een competitiewedstrijd en komt daarna naar Japan.

Spelen beginnen al eerder voor Oranjevrouwen

Voor de voetbalsters begint het mondiale sportevenement al twee dagen voor de openingsceremonie, die op 23 juli plaatsvindt. Ze nemen het op 21 juli in het Miyagi-stadion in Rifu op tegen Zambia.

De ploeg van Wiegman reist tijdens de Spelen van speelstad naar speelstad en hoopt uit te komen in Tokio, waar op vrijdag 6 augustus de finale van het voetbaltoernooi wordt gespeeld in het olympisch stadion. De andere tegenstanders in de groep zijn Brazilië (24 juli in Rifu) en China (27 juli in Yokohama).