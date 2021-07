Het aantal teams dat zich bij de KNVB heeft ingeschreven voor het seizoen 2021/2022 is ondanks de coronacrisis vrijwel gelijk aan vorig seizoen. De voetbalbond kreeg in het amateurvoetbal 62.388 inschrijvingen binnen van teams voor de veld- en zaalcompetities. Vorig jaar waren dat er 63.098.

In het seizoen 2020/2021 konden amateurs amper voetballen vanwege de coronamaatregelen. De vrees bestond daarom dat heel wat voetballers zouden stoppen, maar op basis van de teaminschrijvingen denkt de KNVB dat het wel meevalt.

Het afgelopen seizoen moest al in oktober worden stilgelegd en kon in het voorjaar ook niet meer worden hervat. Voor de jeugd tot en met achttien jaar kon de KNVB nog wel de Regiocup opzetten, een regionaal toernooi in de laatste weken van het seizoen.

"De vrijwilligers hebben een geweldige job geleverd door al die maanden het verenigingsleven toch zo goed mogelijk draaiende te houden", zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB.

"Nu de overheid het sein voor een normaal seizoen op groen heeft gezet, zien we in deze inschrijvingscijfers vooral terug dat men het amateurvoetbal heeft gemist. Er is zelfs een kans dat corona helemaal geen leden heeft gekost. De loyaliteit aan de club en het (vrienden)team blijkt groot, evenals de aantrekkingskracht om gezamenlijk in competitieverband wedstrijden te voetballen."

Clubs hebben nog mogelijkheid om teams terug te trekken

Amateurclubs hebben nog de mogelijkheid om teams terug te trekken voor het seizoen 2021/2022, maar in de afgelopen jaren kwamen er steeds op het laatste moment juist teams bij.

Het seizoen 2019/2020 werd in maart 2020 afgebroken toen het coronavirus in Nederland om zich heen begon te grijpen. De KNVB telde dat seizoen 65.584 ingeschreven teams. Na enkele maanden 'coronapauze' begon het seizoen erop met 63.098 teams. De KNVB heeft bijna 1,2 miljoen leden, verdeeld over zo'n 2.900 verenigingen.

Het nieuwe voetbalseizoen voor de amateurs start eind augustus, begin september.