Argentinië heeft dinsdagavond de finale bereikt van de Copa América. Het land versloeg Colombia na strafschoppen in de tweede halve finale van het toernooi. Na 90 minuten was de stand 1-1. Er worden in dit toernooi geen verlengingen gespeeld.

Lautaro Martínez zorgde, op aangeven van Lionel Messi, al na 7 minuten voor een voorsprong voor de Argentijnen. Na een kwartier in de tweede helft kwam Colombia via Luis Fernando Díaz langszij.

De Argentijnse doelman Emiliano Martínez werd met drie gestopte penalty's de held voor zijn land. Voor Argentinië was Messi een van de spelers die een strafschop benutte.

Thuisland Brazilië is zaterdag de tegenstander van Argentinië. De ploeg versloeg een dag eerder Peru met 1-0. De wens van Brazilië-ster Neymar voor de gedroomde finale Brazilië-Argentinië kwam uit. Hij wenste het Argentijnse team van Lionel Messi. "Ik wil Argentinië in de finale", zei hij een dag eerder.

De finale wordt in de nacht van zaterdag op zondag om 2.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld in stadion Maracanã in Rio de Janeiro.