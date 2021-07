Dusan Tadic heeft dinsdag tegenover VI en De Telegraaf uitgesloten dat hij deze zomer bij Ajax vertrekt. De 32-jarige aanvoerder speelt naar eigen zeggen bij zijn droomclub en peinst niet over een vertrek.

"Ajax is mijn club, het is altijd mijn droomclub geweest", aldus Tadic. "Ik speel voor Ajax en ik heb te veel plezier om weg te gaan bij deze ploeg. Het is een van de mooiste clubs ter wereld."

Zondag zei directeur voetbalzaken Marc Overmars ook al dat Tadic bij Ajax zou blijven. "Het is kansloos dat ze nu onze captain weghalen. Hij zal dit jaar niet vertrekken", aldus Overmars.

Vorige week meldde Sky Italia dat AC Milan oren heeft naar Tadic, die sinds de zomer van 2018 het shirt van Ajax draagt. Overmars bevestigt de interesse van de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Serie A, maar een transfer is dus al uitgesloten voordat AC Milan überhaupt een bod heeft uitgebracht.

Tadic ligt nog tot medio 2023 vast in Amsterdam. Bij zijn contractverlenging in de zomer van 2019 werd bovendien vastgelegd dat de oud-speler van FC Groningen, FC Twente en Southampton daarna tot minimaal 2026 als trainer aan de slag zou gaan bij Ajax.

Met Tadic de eerste helft in het veld speelde Ajax dinsdag met 1-1 gelijk tegen de amateurs van Quick '20. Ajax zit sinds maandag op trainingskamp in De Lutte en speelt zaterdag ook nog een oefenwedstrijd tegen SC Paderborn.