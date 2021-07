Ajax heeft zich dinsdagavond geblameerd in de tweede oefenwedstrijd in de aanloop naar het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde in Oldenzaal met 1-1 gelijk tegen amateurclub Quick'20, dat uitkomt in de tweede klasse.

Ajax had moeite om ruimte te vinden tegen Quick'20, maar kwam op slag van rust wel op voorsprong. Mohammed Kudus kon de bal na een corner aannemen in het strafschopgebied en schoot van dichtbij binnen.

Halverwege stuurde Ten Hag elf andere spelers het veld in, maar Ajax slaagde er niet in de marge te vergroten en incasseerde tien minuten voor tijd zelfs de gelijkmaker. Na balverlies voorin schakelde Quick'20 snel om en schoot Issy Wevers na halfslachtig ingrijpen van de Amsterdamse defensie de 1-1 achter Remko Pasveer.

Net als in het gewonnen oefenduel met Koninklijke HFC (0-6) van afgelopen zaterdag was het basiselftal een combinatie van talenten en routiniers. Aanvoerder Dusan Tadic en Kudus speelden hun eerste wedstrijd in de voorbereiding.

Ook talent Enric Llansana stond aan de aftrap, maar de twintigjarige verdediger moest het veld al na een klein kwartier verlaten. Hij kwam lelijk in botsing met zijn eigen keeper Jay Gorter en een speler van Quick'20 en werd lange tijd behandeld op het veld. Llansana moest uiteindelijk op een brancard van het veld worden gedragen.

Ajax zit sinds maandag in De Lutte en speelt zaterdag ook nog een oefenwedstrijd tegen SC Paderborn. Ten Hag kan in De Lutte nog niet beschikken over de spelers die interlandverplichtingen hebben (gehad), zoals Oranje-internationals Maarten Stekelenburg, Jurriën Timber, Daley Blind, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen.

Opstelling Ajax in eerste helft: Gorter; Regeer, Llansana, Magallán, Baas; Fitz-Jim, Taylor, Kudus; Neres, Danilo en Tadic.

Opstelling Ajax in tweede helft: Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Hillen, Salah-Eddine; Hlynsson, Ekkelenkamp, Jensen; Van Axel Dongen, Haller en Labyad.