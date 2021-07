FC Twente kan voorlopig geen beroep doen op Jody Lukoki. De rechtsbuiten, die deze zomer de overstap maakte naar Enschede, is maandag zwaar geblesseerd geraakt op de training.

Waarschijnlijk is de 28-jarige Lukoki maanden uitgeschakeld. FC Twente laat op Twitter weten dat de voormalig jeugdinternational van Oranje kampt met een zware knieblessure.

Lukoki stond afgelopen seizoen onder contract bij het Turkse Malatyaspor. Twente is de vierde club van Lukoki in de Eredivisie. De tweevoudig international van Congo-Kinshasa doorliep de jeugdopleiding van Ajax, waar hij in 2011 zijn debuut maakte in de Klassieker tegen Feyenoord.

Daarna kwam Lukoki uit voor SC Cambuur en PEC, voordat hij in 2015 naar Ludogorets vertrok. In dienst van de Bulgaarse club kwam hij tot vijf doelpunten in het hoofdtoernooi van de Europa League. Afgelopen seizoen speelde Lukoki twaalf wedstrijden voor Malatyaspor en scoorde hij niet.

FC Twente opent het seizoen op zaterdag 14 augustus met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Ron Jans eindigde afgelopen seizoen op de tiende plek in de Eredivisie.