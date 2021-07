Paris Saint-Germain heeft dinsdag de transfer van Achraf Hakimi afgerond. De 22-jarige vleugelverdediger komt over van Internazionale en tekent een contract tot medio 2026 in Parijs.

Volgens Franse media betaalt PSG een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot zo'n 70 miljoen euro voor Hakimi. Alleen Neymar (222 miljoen euro van FC Barcelona) en Kylian Mbappé (145 miljoen euro van AS Monaco) waren duurdere aankopen van de Franse topclub.

De transfer van Hakimi kwam niet uit de lucht vallen. Verschillende media hadden de aankoop van PSG al aangekondigd en op sociale media had Hakimi zelf ook al gehint op een transfer.

"Ik voel me vandaag heel trots", aldus Hakimi op de site van zijn nieuwe werkgever. "Na Spanje, Duitsland en Italië geeft Paris Saint-Germain mij de kans om opnieuw in een topcompetitie uit te komen en te spelen voor een van de grootste clubs ter wereld."

Hakimi, die international is van Marokko en ook een Spaans paspoort heeft, werd opgeleid bij Real Madrid, waar hij negen duels voor in de hoofdmacht speelde. Tussen 2018 en 2020 werd hij door de 'Koninklijke' verhuurd aan Borussia Dortmund.

Hakimi kwam een jaar geleden naar Inter

Een jaar geleden nam Internazionale Hakimi voor zo'n 40 miljoen euro over van Real Madrid. Hij groeide meteen uit tot een onmisbare schakel bij de ploeg van trainer Antonio Conte, die Inter voor het eerst in jaren weer eens kampioen van Italië maakte. Vanwege financiële problemen werd de club echter gedwongen om Hakimi te verkopen.

Hakimi is na Georginio Wijnaldum - de aanvoerder van Oranje maakt van Liverpool transfervrij de overstap naar Parijs - de tweede aanwinst van PSG.

Paris Saint-Germain greep afgelopen seizoen naast het kampioenschap in de Ligue 1, waar OSC Lille verrassend het sterkst was. De ploeg van Mauricio Pochettino werd in de Champions League in de halve finales uitgeschakeld door Manchester City.