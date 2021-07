Erik ten Hag heeft op dit moment geen interesse in het bondscoachschap bij het Nederlands elftal. De coach houdt zich aan zijn contract bij Ajax.

De 51-jarige Ten Hag is al verschillende keren genoemd als opvolger van Frank de Boer, die na de uitschakeling van Oranje in de achtste finales op het EK opstapte. De KNVB wil voor het vervolg van de WK-kwalificatiereeks op 1 september een nieuwe bondscoach hebben aangesteld, maar daarvoor hoeven ze de tukker niet te bellen.

"Ik heb bij Ajax getekend", zegt Ten Hag dinsdag voorafgaand aan de oefenwedstrijd van Ajax tegen de amateurs van Quick'20 tegen ESPN. "We hebben een goede selectie. Het Nederlands elftal is heel aantrekkelijk, zeker omdat ik met 75 procent van de selectie gewerkt heb. Dat zijn heel goede spelers."

"Maar ik heb hier voor één jaar bijgetekend, dus dat zit er niet in", vervolgt Ten Hag. "Als deze jongens een team vormen, kunnen ze ongelooflijk goed presteren en zich meten met de beste van de wereld. Wie zou dat niet willen? Het is een eervolle baan."

Na Henk ten Cate is Ten Hag de tweede trainer die laat weten geen oren te hebben naar het bondscoachschap bij Oranje. Louis van Gaal wordt nadrukkelijk genoemd als opvolger van De Boer, terwijl Giovanni van Bronckhorst open staat voor de vacature. De KNVB heeft nog niets gemeld over een kandidaat.

Ten Hag is sinds januari 2018 trainer van Ajax en onder zijn leiding werden de Amsterdammers twee keer landskampioen. In zijn tweede seizoen in de hoofdstad reikte Ajax tot de halve finales van de Champions League, waarin Tottenham Hotspur door een doelpunt in de slotfase over twee wedstrijden nipt te sterk was.