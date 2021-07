Trainer Roger Schmidt vindt dat de huidige selectie van PSV meer potentie heeft dan de groep waar de Eindhovenaren een jaar geleden het seizoen mee begonnen. De Duitser, die met zijn ploeg op trainingskamp is in Duitsland, is aan het begin van de tweede trainingsweek ter voorbereiding op het nieuwe seizoen al enthousiast.

"We konden wel wat nieuwe energie in het team gebruiken. Tegelijkertijd zit er meer potentie in het team dat we vorig seizoen al bijeen hadden", zegt Schmidt op de site van PSV. "Ik denk dat we op dit moment een goede mix hebben. De balans is door de nieuwe aanwinsten beter dan afgelopen seizoen."

PSV versterkte zich de voorbije periode met doelman Joël Drommel, middenvelder Davy Pröpper en verdedigers André Ramalho en Philipp Mwene. Ook werd middenvelder Marco van Ginkel definitief vastgelegd. Mario Götze en Eran Zahavi waren er vorig seizoen bij de start van de voorbereiding ook nog niet bij, nu wel.

Over twee weken speelt PSV al de belangrijke eerste wedstrijd tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. "Op dit moment ben ik heel tevreden met het niveau van mijn team", zegt Schmidt.

"De eerste trainingsweek in Eindhoven was erg goed. In de wedstrijd die we afgelopen zaterdag met 6-2 van Molenbeek wonnen, heb ik veel goede momenten van ons team gezien. Uiteraard waren er zaken die beter kunnen."

PSV is ter voorbereiding op het nieuwe seizoen op trainingskamp in Duitsland. Foto: ANP

'Tactisch kunnen we nog een stuk sterker worden'

Schmidt introduceerde vorig seizoen bij PSV het 4-2-2-2-systeem en daar wil hij nu in eerste instantie op voortborduren. "Het punt is dat een eerste jaar met een nieuwe speelstijl, die door een gedeelte van de spelersgroep wel en door een ander deel nog niet beheerst wordt, altijd wat problemen oplevert."

"Ik denk dat we tactisch nog een stuk sterker kunnen worden. iedereen weet dat we er over twee weken al moeten staan. Daarom wil ik nu vooral doorgaan op de weg die we vorig seizoen zijn ingeslagen. Maar we staan altijd open voor nieuwe zaken en spelsystemen. Het gat met Ajax was groot. Te groot."

Schmidt zei zaterdag al ervan uit te gaan dat aanvoerder Denzel Dumfries en Donyell Malen vertrekken. De vraag is alleen wanneer. "Er is een trend in het voetbal gaande dat de markt voor spelers pas laat op gang komt. Dat zag je afgelopen seizoen ook bij PSV. Ik focus me op de spelers die nu hier zijn."

PSV speelt tijdens het trainingskamp in Duitsland twee oefenwedstrijden: woensdag tegen Delbrücker SC (aftrap 18.00 uur) en zaterdag tegen VfL Osnabrück (aftrap 16.00 uur).