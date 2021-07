Lukas Podolski speelt komend seizoen in de Poolse competitie. De 130-voudig Duits international keert door zijn transfer naar Górnik Zabrze terug naar de regio waar hij vandaan komt.

"Welkom thuis", schrijft Górnik Zabrze op Twitter bij de aankondiging van de komst van de 36-jarige aanvaller.

Met de overstap komt er een droom uit voor de oud-speler van onder meer Bayern München, Internazionale en Arsenal. Podolski liet in het verleden al weten dat het een droom was om ooit voor Górnik Zabrze te spelen, de club waar hij en zijn familie altijd groot fan van zijn geweest.

Podolski was na het aflopen van zijn contract bij het Turkse Antalyaspor transfervrij en tekent voor één jaar bij Górnik Zabrze. In het contract van de speler, die in 2014 wereldkampioen werd met Duitsland, is een optie voor een tweede seizoen opgenomen.

Podolski staat derde op Duitse topscorerslijst aller tijden

Podolski werd geboren in Gliwice, een stad vlak bij Zabrze. Hij verhuisde op tweejarige leeftijd met zijn ouders naar Duitsland, waar hij doorbrak bij 1. FC Köln. Hoewel Podolski werd geboren in Polen, speelde hij zijn interlands voor de Duitse nationale ploeg.

De spits scoorde van 2004 tot en met 2017 49 keer voor 'Die Mannschaft' en staat daarmee derde op de eeuwige topscorerslijst van Duitsland, achter Miroslav Klose en Gerd Müller.

Górnik Zabrze werd afgelopen seizoen tiende in de hoogste Poolse competitie, de Ekstraklasa. In het verleden was Górnik Zabrze nog een grote club, met in totaal veertien landstitels. Het laatste kampioenschap dateert van 1988.