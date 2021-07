Brazilië heeft maandag de finale bereikt van de Copa América. Het gastland versloeg Peru met 1-0 in de halve finales.

Lucas Paquetá zorgde voor het enige doelpunt in de tweestrijd, zijn tweede in twee wedstrijden waarin hij dit toernooi voor zijn land in het veld stond.

Brazilië domineerde de eerste helft van de wedstrijd, maar wist pas in de 35e minuut te scoren. Paquetá schoot met een zijwaartse volley binnen, na knap voorbereidend werk van Neymar. Peru drukte in de tweede helft de tegenstander terug en had langdurig balbezit, maar kwam niet tot een tegentreffer.

De Brazilianen komen zaterdag uit tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Argentinië en Colombia, die dinsdag wordt gespeeld.