Brazilië heeft in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) de finale van de Copa América bereikt. Het gastland versloeg Peru met 1-0 in de halve finales.

Lucas Paquetá zorgde na ruim een half uur voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De middenvelder van AC Milan rondde af na fraai voorbereidend werk van Neymar.

Het doelpunt was op dat moment verdiend. Peru drukte Brazilië in de tweede helft terug en had langdurig balbezit, maar de gelijkmaker viel niet meer voor de ploeg van oud-Feyenoorder Renato Tapia en FC Emmen-middenvelder Sergio Peña.

De Brazilianen staan zaterdag in de finale mogelijk tegenover rivaal Argentinië. De ploeg van sterspeler Lionel Messi speelt in de nacht van dinsdag op woensdag in de andere halve finale tegen Colombia.

"Ik hoop dat het Argentinië wordt, ik zal ze aanmoedigen", zei Neymar met een lach na de overwinning op Peru. "Ik heb daar veel vrienden en in de finale zullen we ze verslaan."

Brazilië kan de Copa América na 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 en 2019 voor de tiende keer winnen.