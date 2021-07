RKC Waalwijk heeft zich maandag versterkt met Joel Pereira. De doelman, die negen jaar onder contract stond bij Manchester United, tekent een contract voor één jaar in Waalwijk. Het bedrijvige AZ neemt Bruno Martins Indi over na een huurperiode en verhuurt Ferdy Druijf opnieuw aan KV Mechelen.

De 25-jarige Pereira werd in 2012 opgepikt door Manchester United en kwam uiteindelijk tot slechts drie duels in de hoofdmacht van 'The Red Devils'. In 2017 maakte hij onder manager José Mourinho zijn debuut in de FA Cup-wedstrijd tegen Wigan Athletic.

Pereira werd tijdens zijn negen jaar lange dienstverband bij Manchester United liefst zes keer verhuurd, waaronder vorig seizoen aan Championship-club Huddersfield Town. Hij speelde ook al een keer tijdelijk bij het Belgische Kortrijk. Zijn contract bij Manchester United liep op 30 juni af.

"Met de komst van Joel halen we een doelman met veel potentie in huis, die eveneens beschikt over de nodige ervaring", aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC Waalwijk. "Hier in Waalwijk krijgt hij de kans zichzelf verder te ontwikkelen en zullen we samen met hem voor het maximaal haalbare gaan."

RKC, dat zich eerder versterkte met Iliass Bel Hassani, bereidt zich momenteel onder de nieuwe trainer Joseph Oosting voor op het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Het is al voor het derde seizoen op rij dat de bescheiden club uit Brabant uitkomt op het hoogste niveau in Nederland. Vorig seizoen eindigde RKC dankzij een beter doelsaldo op de veilige vijftiende plaats.

Bruno Martins Indi speelde al een seizoen op huurbasis bij AZ. Bruno Martins Indi speelde al een seizoen op huurbasis bij AZ. Foto: ANP

AZ neemt Martins Indi definitief over

AZ neemt op zijn beurt Martins Indi definitief over van Stoke City. De 29-jarige verdediger werd afgelopen seizoen al gehuurd van de Engelse club en tekent een contract voor vier jaar bij de Alkmaarders.

"AZ is een club die goed bij mij past", aldus Martins Indi, die 34 interlands voor het Nederlands elftal speelde. "De speelstijl en manier van werken spreekt mij enorm aan. Daarnaast kan ik bij AZ in de top van Nederland spelen en bovendien spelen we Europees voetbal. Ik geloof in de plannen van de club en ik voel dat ik nog veel te geven heb."

Tegelijkertijd zag AZ spits Druijf opnieuw vertrekken naar KV Mechelen. De Noord-Hollander, die in het afgelopen half jaar al op huurbasis in België speelde, wordt voor één seizoen uitgeleend aan de club uit de Jupiler Pro League.

De 23-jarige Druijf is door de aanwezigheid van de onbetwiste Myron Boadu overbodig in Alkmaar. Toch heeft AZ zijn contract nog met één jaar verlengd, waardoor hij tot 2025 vastligt bij de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

"Ferdy heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn half jaar in België", verklaart Max Huiberts, technisch directeur van AZ, het verhuren van Druijf. "Hij krijgt daar de kans om veel speelminuten te maken en zich verder te ontwikkelen. Ferdy is op een leeftijd waarbij het belangrijk is om veel te spelen."