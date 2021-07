AZ verhuurt Ferdy Druijf opnieuw aan KV Mechelen. De spits, die in het afgelopen half jaar al op huurbasis in België speelde, wordt voor één seizoen uitgeleend aan de club uit de Jupiler Pro League.

De 23-jarige Druijf is door de aanwezigheid van de onbetwiste Myron Boadu overbodig in Alkmaar. Toch heeft AZ zijn contract nog met één jaar verlengd, waardoor hij tot 2025 vastligt bij de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

"Ferdy heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn half jaar in België", verklaart Max Huiberts, technisch directeur van AZ, het verhuren van Druijf. "Hij krijgt daar de kans om veel speelminuten te maken en zich verder te ontwikkelen. Ferdy is op een leeftijd waarbij het belangrijk is om veel te spelen."

Druijf kende al een goed half jaar bij KV Mechelen. Sinds zijn komst in januari was hij zeven keer trefzeker en gaf hij vier assists in 23 wedstrijden. KV Mechelen greep echter naast Europees voetbal.

"Het is fantastisch dat ik terug kan aansluiten", zegt Druijf op de site van KV Mechelen. "Een terugkeer naar Mechelen had mijn voorkeur. De manier waarop de staf hier werkt, het potentieel van deze club, de vriendelijkheid van iedereen. Ik voelde mij hier vorig seizoen gewoon thuis. Dan is het ook geweldig dat dit avontuur voortgezet kan worden."

Bij AZ kwam Druijf tot dusver tot veertig wedstrijden, waarin hij zes keer trefzeker was. Twee van die zes doelpunten maakte hij in 2019 in het Europa League-duel van AZ met FK Partizan (2-2), waardoor de Alkmaarders zich plaatsen voor de knock-outfase van het Europese clubtoernooi.