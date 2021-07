Foeke Booy is zondagavond getroffen door een herseninfarct. De Fries heeft zijn taken als technisch manager bij Cambuur daarom voor onbepaalde tijd neergelegd, zo meldt de club maandag.

De 59-jarige Booy wordt momenteel nader onderzocht in het ziekenhuis. Hij maakt het naar omstandigheden redelijk, aldus Cambuur.

Het is op dit moment nog niet bekend hoelang het herstel van Booy precies gaat duren. Financieel directeur Gerald van den Belt neemt tot die tijd de technische zaken voor zijn rekening.

Booy is sinds eind 2017 technisch manager bij Cambuur, de club die hij ook als profvoetballer diende van 1980 tot en met 1984. Onder zijn leiding promoveerden de Friezen afgelopen seizoen voor het eerst sinds de degradatie in 2016 naar de Eredivisie.

Cambuur was in het jaar daarvoor ook al als eerste geëindigd in de Keuken Kampioen Divisie, maar de KNVB paste toen geen promotie en degradatie toe omdat de competitie vanwege de coronacrisis vroegtijdig was afgebroken.

Als profvoetballer speelde Booy ook voor onder meer De Graafschap, PEC Zwolle, FC Groningen en FC Utrecht. Bij laatstgenoemde club begon hij zijn trainerscarrière, die hem langs het Saoedische Al-Nassr, Sparta Rotterdam, het Belgische Cercle Brugge en Go Ahead Eagles bracht.