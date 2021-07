Marco Bizot lijkt voor een overstap naar Olympiacos te staan. De eerste keeper van AZ heeft maandag tegen De Telegraaf bevestigd dat hij in gesprek is met de kampioen van Griekenland.

"De onderhandelingen lopen al een tijdje. Voor dit avontuur sta ik zeker open. Het heeft alles wat ik wens", laat de dertigjarige Bizot vanaf zijn vakantieadres - het Griekse eiland Kreta - aan de krant weten.

Bizot werd opgeleid door Ajax, maar brak daar nooit door. Hij maakte in het seizoen 2011/2012 als huurling zijn profdebuut bij SC Cambuur en keepte in de jaren die volgden voor FC Groningen en KRC Genk.

In de zomer van 2017 tekende Bizot bij AZ, waar hij direct eerste keeper werd. Met de Alkmaarders eindigde hij achtereenvolgens als derde, vierde, tweede en derde in de Eredivisie, al bleven prijzen uit.

Marco Bizot vormde met Tim Krul en Maarten Stekelenburg het keeperstrio van Oranje tijdens het EK. Foto: ANP

Bizot ging op valreep met Oranje naar EK

Zijn prestaties in het shirt van AZ leidden voor Bizot in maart 2018 tot zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal. In november vorig jaar maakte hij onder bondscoach Frank de Boer in de oefeninterland tegen Spanje (1-1) zijn debuut voor Oranje.

Tot dusver bleef het bij die ene interland. Wel maakte Bizot deze zomer het EK mee. Hij was eigenlijk afgevallen als vierde keeper, maar mocht door het afhaken van Jasper Cillessen alsnog mee als derde doelman.

Olympiacos werd vorig seizoen voor de twee keer op rij en voor de 46e keer in totaal kampioen van Griekenland. De club uit Piraeus speelt regelmatig in de Champions League en schakelde afgelopen seizoen PSV uit in de Europa League.

Bizot zou de derde speler zijn die deze zomer vertrekt bij AZ, al behoorden de eerste twee - keeper Jasper Schendelaar tekende bij PEC Zwolle en Ramon Leeuwin koos voor Almere City - niet tot de belangrijkste spelers in Alkmaar.