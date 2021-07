United Vansen, de Chinese eigenaar van ADO Den Haag, moet de club 2 miljoen euro betalen. Het bedrijf ging daartegen in beroep, maar is maandag in het ongelijk gesteld.

De rechter bepaalde op 26 april dat grootaandeelhouder United Vansen een bedrag van 2 miljoen euro moet betalen aan ADO, dat wegens het uitblijven van afgesproken betalingen van de eigenaar inmiddels in financiële problemen verkeert.

De Chinezen tekenden beroep aan tegen die uitspraak en eisten dat de rechter de vorderingen alsnog zou afwijzen.

Volgens de advocaat van United Vansen had ADO de rechter in april verkeerd voorgelicht over de financiële constructie. Het vonnis van de rechter zou op grond van verkeerde gegevens tot stand zijn gekomen. ADO verweet de eigenaar "de rechtbank op het verkeerde been te zetten" door "bewust onjuist te citeren uit de overeenkomst".

De voorzieningenrechter bekrachtigde maandag het vonnis van april, waardoor United Vansen het uit de Eredivisie gedegradeerde ADO nu 2 miljoen euro moet betalen.

ADO wacht nog altijd op overname

ADO kan het geld goed gebruiken, want de Hagenaars verkeren financieel in zwaar weer. Vorige maand werd bij het kort geding tegen United Vansen duidelijk dat de situatie zo nijpend is dat de club niet meer aan de lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. De advocaat van ADO zei toen dat de situatie zeer kritiek is.

De Chinese grootaandeelhouder probeert ADO al een tijdje te verkopen, waarbij deals met verschillende geïnteresseerden afketsten. Momenteel is Martin Jol samen met zakenmannen Ed Maas en Jeroen Lentze de belangrijkste kandidaat.