Directeur voetbalzaken Fabio Paratici van Tottenham Hotspur heeft maandag voor het eerst gereageerd op de geruchten over een aanstaand vertrek van Harry Kane. De Italiaan is niet van plan zijn sterspeler te laten gaan.

"Het is niet alleen mijn doel, maar het doel van iedereen bij Tottenham Hotspur om Kane voor de club te behouden", zegt Paratici in gesprek met Sky Italy. "Ik kan niet wachten om hem met eigen ogen in actie te zien, net zoals ik onder anderen Cristiano Ronaldo, Carlos Tévez en Gonzalo Higuaín heb zien spelen."

De 27-jarige Kane wordt al enige tijd in verband gebracht met een vertrek bij Tottenham Hotspur, waar hij nog tot medio 2024 onder contract staat. Britse media meldden eind juni al dat Manchester City een bod van 100 miljoen pond (omgerekend circa 117 miljoen euro) zou hebben uitgebracht op de spits.

"Hij hoort in mijn ogen tot de top drie van de beste aanvallers ter wereld", aldus Paratici. "Kane is fysiek ijzersterk, maar heeft ook een verfijnde techniek. Veel mensen besteden er geen aandacht aan vanwege zijn vele goals, maar hij levert ook veel assists. Kane is een teamspeler en een afmaker tegelijk."

Paratici sprak nog niet met sterspeler Kane

Kane doorliep de jeugdopleiding van Tottenham en groeide na huurperiodes bij Leyton Orient, Millwall, Norwich City en Leicester City uit tot vaste kracht bij de 'Spurs'. De 58-voudig international speelde al 336 officiële wedstrijden voor Tottenham en was daarin goed voor 221 doelpunten en 47 assists.

Op dit moment is Kane met Engeland op het EK, waar hij na een moeizame start op dreef lijkt te zijn. De spits heeft nu drie doelpunten op zijn naam staan en heeft nog twee goals nodig om de gedeelde eerste plek op de topscorerslijst in te nemen. Hij neemt het woensdag met Engeland op tegen Denemarken in de halve finales.

Kane wilde tijdens het EK nog niets loslaten over zijn toekomst en ook Paratici heeft nog niet met zijn sterspeler gesproken. "Ik wil spelers niet storen tijdens het EK, dat lijkt me niet netjes. Ze zijn gefocust op andere doelen met hun nationale ploeg."