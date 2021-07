Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft zondag in gesprek met VI en De Telegraaf benadrukt dat Dusan Tadic niet mag vertrekken bij Ajax. De 32-jarige aanvoerder wordt begeerd door AC Milan.

"Het is kansloos dat ze nu onze captain weghalen. Hij zal dit jaar niet vertrekken", zegt Overmars over de interesse van de Italiaanse topclub. "Dusan is in meerdere facetten zo belangrijk voor de club. Hij is het cement tussen de stenen. Het is dus een duidelijke 'nee' van onze kant. Hij is niet te koop."

Deze week meldde Sky Italia dat AC Milan oren heeft naar Tadic, die sinds de zomer van 2018 het shirt van Ajax draagt. Overmars bevestigt de interesse van de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Serie A, maar een transfer is dus al uitgesloten voordat AC Milan überhaupt een bod heeft uitgebracht.

Tadic ligt nog tot medio 2023 vast in Amsterdam. Bij zijn contractverlenging in de zomer van 2019 werd bovendien vastgelegd dat de oud-speler van FC Groningen, FC Twente en Southampton daarna tot minimaal 2026 als trainer aan de slag zou gaan bij Ajax.

Aanvoerder Dusan Tadic, hier met Davy Klaassen, Maarten Stekelenburg en Daley Blind, is een van de belangrijkste spelers bij Ajax. Aanvoerder Dusan Tadic, hier met Davy Klaassen, Maarten Stekelenburg en Daley Blind, is een van de belangrijkste spelers bij Ajax. Foto: Pro Shots

Tadic werd al twee keer kampioen met Ajax

Tadic is al sinds zijn komst goud waard voor Ajax. De 75-voudig international speelde tot dusver 149 officiële wedstrijden voor de 35-voudig landskampioen en was daarin goed voor 76 doelpunten en 70 assists.

Met zijn productiviteit had Tadic een groot aandeel in de recente successen van Ajax, dat in 2019 én afgelopen seizoen zowel de landstitel als de TOTO KNVB Beker veroverde. In het seizoen 2018/2019 bereikte de ploeg van trainer Erik ten Hag bovendien de halve finales van de Champions League.

Tadic hervatte deze week de training bij Ajax in de aanloop naar het nieuwe seizoen. De landskampioen begint de competitie op zaterdag 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen NEC.