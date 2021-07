Patrick Vieira keert na tien jaar terug in de Premier League. De 45-jarige Fransman is zondag aangesteld als de nieuwe trainer van Crystal Palace.

Vieira heeft voor drie jaar getekend bij de nummer veertien van de Premier League van vorig seizoen. Hij is de vervanger van Roy Hodgson, die in september 2017 de ontslagen Frank de Boer opvolgde en na vier jaar besloot te stoppen.

"Ik kijk ontzettend uit naar deze kans om weer in de Premier League te werken", zegt Vieira op de site van Crystal Palace. "Dit project spreekt me heel erg aan."

De voormalige middenvelder is vooral bekend van zijn periode bij Arsenal. Tussen 1996 en 2005 speelde hij liefst 396 wedstrijden voor 'The Gunners' en groeide hij mede door drie landstitels uit tot een clubicoon. Hij kwam vervolgens ook nog uit voor Juventus, Internazionale en Manchester City.

Vieira stopte in 2011 en startte direct zijn trainerscarrière in de jeugdopleiding van City. Vijf jaar later begon hij bij New York City FC in de Amerikaanse Major League aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. In de zomer van 2018 trok Vieira naar OGC Nice, dat hem afgelopen december ontsloeg na vijf nederlagen op rij.

Crystal Palace begint het nieuwe Premier League-seizoen op 14 augustus met een uitwedstrijd tegen Champions League-winnaar Chelsea.