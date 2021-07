Davy Pröpper hoefde niet lang na te denken toen PSV hem anderhalve maand geleden polste voor een terugkeer naar Eindhoven. De middenvelder was na drie succesvolle jaren bij Brighton & Hove Albion op een zijspoor beland.

"Vorig seizoen wilde ik al heel graag terug naar Nederland. Er was eigenlijk maar één logische optie en dat was PSV. Het enige wat ik weer wilde is lekker voetballen en het plezier terugkrijgen", zei Pröpper zaterdag na de eerste oefenwedstrijd tegen RWD Molenbeek, die PSV met 6-2 won.

De 29-jarige Pröpper speelde al van 2015 tot 2017 bij PSV en werd in zijn eerste seizoen kampioen met de Eindhovenaren. Na een teleurstellend tweede seizoen, waarin PSV als derde eindigde, verkaste de zeventienvoudig Oranje-international voor 13 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion.

Bij de Premier League-club was de Arnhemmer in zijn eerste drie seizoenen onbetwist basisspeler, maar daar kwam in de afgelopen jaargang verandering in. Onder trainer Graham Potter zat hij voornamelijk op de bank. Ook was hij veel geblesseerd.

Met Pröpper in de gelederen wil PSV weer een rol van betekenis spelen in Europa en het gat met Ajax proberen te dichten. "Of ik een zware last op mijn schouders voel? Dat valt wel mee", aldus Pröpper desgevraagd.

Davy Pröpper tijdens de oefenwedstrijd van PSV tegen Molenbeek, die met 6-2 gewonnen werd. Davy Pröpper tijdens de oefenwedstrijd van PSV tegen Molenbeek, die met 6-2 gewonnen werd. Foto: Pro Shots

'Het is even aanpoten'

"We willen zorgen dat we echt als team fungeren in het veld, op een manier die PSV ook vorig seizoen vaak heeft geprobeerd. Dat ging volgens mij aan het begin van het seizoen heel goed. Tegenstanders kwamen er heel moeilijk onderuit. PSV creëerde veel kansen, maar miste er ook veel. Dat moet denk ik veranderen."

Over ruim twee weken wacht al het cruciale duel met Galatasaray, in de tweede voorronde van de Champions League. De voorbereidingstijd van PSV is wat dat betreft kort. Pröpper vindt dat niet zo erg. "Je werkt echt ergens naartoe. Het is niet dat je eerst zes weken lang oefenwedstrijden speelt. Nu moeten we gelijk zorgen dat het goed staat en dat we tijdens een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen goed voor de dag komen."

Pröpper kende de verhalen al over de vrij pittige en zware trainingen onder de Duitse trainer Roger Schmidt. "Het is wel even aanpoten ja, deze eerste week. Ik heb vorig seizoen natuurlijk ook niet zoveel gespeeld, dus het is weer even wennen. Maar het scheelt dat ik in het verleden ook al veel meters op het veld maakte", vertelt Pröpper, die bij PSV een andere rol krijgt dan bij Brighton.

"Ik kwam bij Brighton maar weinig voor het doel van de tegenstander, dat is wel iets wat ik heb gemist de laatste vier jaar. Ik hoop dat dat dit jaar weer kan."