De eenmalige wedstrijd van Louis van Gaal als trainer van Telstar is op vrijdag 24 september. De club uit de Keuken Kampioen Divisie neemt het dan in eigen huis op tegen Jong AZ.

Vorige maand werd al bekend dat de 66-jarige Van Gaal komend seizoen voor het goede doel één wedstrijd op de bank van Telstar zal zitten. De datum en de tegenstander waren op dat moment nog niet duidelijk, maar de Noord-Hollanders onthulden zondag dat het om het duel met Jong AZ gaat.

Telstar organiseert een loterij, waarbij deelnemers kans maken om als assistent van Van Gaal op de bank te zitten. De opbrengst gaat naar supportersfaciliteiten van de club en de stichtingen Durf te Dromen en Spieren voor Spieren.

"Wat je moet doen als assistent? Gewoon, wat ik ook altijd heb gedaan. Ballen dragen, pionnen neerzetten, koffie halen en de boodschappen doen voor Truus (de vrouw van Van Gaal, red.)", zei trainer Andries Jonker zondag grappend in een video op het Twitter-kanaal van Telstar.

Van Gaal, die sinds zijn ontslag in 2016 bij Manchester United geen club meer heeft getraind, wordt momenteel ook in verband gebracht met het Nederlands elftal. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach door het vertrek van Frank de Boer, die ontslag nam na de uitschakeling van Oranje in de achtste finales van het EK.

Van Gaal kwam zaterdag nog in opspraak omdat hij tijdens het uitreiken van prijzen aan Vivianne Miedema en Sarina Wiegman een sneer leek uit te delen aan de spelers van Oranje, al noemde hij het Nederlands elftal niet expliciet. "Kijk naar het EK. Een veredeld stelletje sterren kan het niet", zei Van Gaal in zijn speech bij de Oranjevrouwen.