Lionel Messi heeft Argentinië in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) met een doelpunt en twee assists aan een plek in de halve finales van de Copa América geholpen. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni won in Brazilië met 3-0 van Ecuador.

Vijf minuten voor rust drukte Messi voor het eerst zijn stempel op de wedstrijd. De recordinternational, die in de openingsfase al de paal had geraakt, bediende Rodrigo De Paul met een nauwkeurige pass en die kon van dichtbij raak schieten.

Daar bleef het lange tijd bij, maar in de laatste tien minuten sloeg Argentinië nog twee keer toe. Ángel Di María snoepte de bal af op de helft van Ecuador en gaf mee aan Messi. De aanvaller van FC Barcelona bediende Lautaro Martínez en die werkte in de 84e minuut eenvoudig binnen.

Diep in blessuretijd kwam Messi zelf ook nog tot scoren. De aanvoerder van de Argentijnen mocht aan de rand van het strafschopgebied aanleggen voor een vrije trap na een overtreding op de uitgebroken Di María - Piero Hincapié moest het met rood bekopen - en schoot onberispelijk raak.

Lionel Messi was met een doelpunt en twee assists weer belangrijk voor Argentinië. Foto: Getty Images

Colombia schakelt Uruguay na strafschoppen uit

Messi staat nu op vier doelpunten en vier assists bij deze editie van de Copa América. Ajax-linksback Nicolás Tagliafico begon op de bank tegen Ecuador en maakte in de 83e minuut zijn opwachting. Lisandro Martínez kwam niet in actie.

Argentinië neemt het in de halve finales op tegen Colombia, dat het Uruguay van Luis Suárez na strafschoppen uitschakelde door missers van José María Giménez en Matías Viña. In de reguliere speeltijd en verlenging was er niet gescoord in Brasília.

De andere halve finale gaat tussen titelverdediger Brazilië en Peru, de verliezend finalist van de vorige editie. De eindstrijd van de Copa América wordt in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 juli (Nederlandse tijd) gespeeld.