Giovanni van Bronckhorst staat ervoor open om als bondscoach van het Nederlands elftal aan de slag te gaan. De oud-trainer van Feyenoord benadrukt wel dat hij nog niets gehoord heeft van de KNVB.

"Ik heb vaker gezegd dat het mijn ambitie is om coach van Oranje te worden. Ik heb er als speler veertien jaar deel van uitgemaakt en dat was een eer. Het zou ook een eer zijn om coach te zijn", zei de 46-jarige Van Bronckhorst zaterdag tegen de NOS.

"Of het nu komt of later, dat weet ik niet. Wat ik zou doen als ik bondscoach zou worden? We hebben de laatste dagen en weken genoeg analyses gehoord en daar wil ik het bij laten. Ik ben nog niet benaderd."

Van Bronckhorst zit zonder club sinds hij begin december, minder dan een jaar na zijn aanstelling, opstapte bij het Chinese Guangzhou City FC. Zijn enige andere trainersklus was tussen 2015 en 2019 bij Feyenoord, dat hij in 2017 naar het eerste kampioenschap in achttien jaar leidde.

De 106-voudig international was jarenlang de vaste linksback van Oranje en maakte drie WK's (1998, 2006 en 2010) en drie EK's (2000, 2004 en 2008) mee. Na het WK van 2010, waarop hij aanvoerder was en een prachtgoal maakte in de halve finale tegen Uruguay, zette hij een punt achter zijn interlandcarrière.

In clubverband speelde Van Bronckhorst twee periodes voor Feyenoord en kwam hij ook uit voor RKC Waalwijk, Rangers FC, Arsenal en FC Barcelona. Met Barcelona veroverde hij de Champions League.

Giovanni van Bronckhorst schreeuwt het uit na zijn doelpunt tegen Uruguay op het WK van 2010. Giovanni van Bronckhorst schreeuwt het uit na zijn doelpunt tegen Uruguay op het WK van 2010. Foto: ANP

Ten Cate en Löw spraken zich ook al uit

De KNVB moet op zoek naar een opvolger van Frank de Boer, die pas sinds september vorig jaar in functie was en dinsdag vertrok na het teleurstellend verlopen EK. Nederland werd in de achtste finales op pijnlijke wijze uitgeschakeld door Tsjechië.

Sinds het vertrek van De Boer worden enkele namen opgeworpen als vervanger, waaronder die van Van Bronckhorst. Henk ten Cate en Joachim Löw, die ook als opties werden genoemd, hebben al laten weten dat ze geen interesse hebben in de baan.

Van Louis van Gaal, die eveneens nadrukkelijk in verband wordt gebracht met de vacature, is nog niet duidelijk of hij bereid is voor de derde keer aan de slag te gaan als bondscoach van Oranje.