Feyenoord heeft zaterdag de eerste oefenzege van de voorbereiding op het nieuwe seizoen geboekt. De ploeg van trainer Arne Slot was op Varkenoord met 3-1 te sterk voor het Griekse AEK Athene.

Feyenoord kwam na een kwartier spelen nog wel op achterstand, maar draaide dat in de eerste helft nog om door doelpunten van Bryan Linssen, Naoufal Bannis en Luis Sinisterra. Na de pauze werd er niet meer gescoord.

De Rotterdammers begonnen tegen AEK Athene met een hoop van de vertrouwde namen in de basis. In de tweede helft kregen veel talenten een kans om zich te laten zien. Feyenoord had vorige week tegen Gent nog gelijkgespeeld (1-1).

Feyenoord bereidt zich momenteel voor op het tweeluik in de tweede voorronde van de Conference League. De landskampioen van 2017 speelt tegen FK Decic uit Montenegro of KF Drita uit Kosovo. De eerste wedstrijd is op 22 juli en een week later is de return in De Kuip.

Ook Ajax (tegen HFC), PSV (tegen het Belgische RWD Molenbeek), en AZ (tegen NEC) komen zaterdag in actie in een oefenduel. Voor die drie clubs is het de eerste wedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen.