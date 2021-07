Ajax, PSV, AZ en Feyenoord hebben zaterdag de eerste oefenzege van de voorbereiding op het nieuwe seizoen geboekt. De Amsterdammers waren veel te sterk voor Koninklijke HFC (6-0), de Eindhovenaren klopten het Belgische RWD Molenbeek (6-2), de Alkmaarders waren NEC met 4-1 de baas en de Rotterdammers versloegen AEK met 3-1.

David Neres was de uitblinker bij Ajax door in vier minuten tijd een hattrick te maken. Ook Kenneth Taylor, Danilo en de zeventienjarige Kristian Hlynsson waren trefzeker voor de regerend landskampioen.

Bij Ajax zijn een hoop vaste basisspelers nog niet van de partij vanwege interlandverplichtingen. In de eerste helft tegen HFC stonden onder anderen Neres, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad op het veld. Na rust waren het voornamelijk spelers uit Jong Ajax. Doelmannen Remko Pasveer en Jay Gorter maakten hun officieuze debuut.

Voor Ajax begint het nieuwe seizoen op 7 augustus pas echt met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Een week later start de Eredivisie. Ajax opent de competitie op 14 augustus om 21.00 uur tegen NEC.

Noni Madueke schoot een penalty binnen voor PSV. Noni Madueke schoot een penalty binnen voor PSV. Foto: Pro Shots

PSV wint ondanks rommelig begin

Bij PSV tegen RWD Molenbeek, dat speelt op het tweede niveau van België, stond het na elf minuten al 2-2. De ploeg van coach Roger Schmidt draaide een 0-1-achterstand in de vierde minuut snel om (goals van Yorbe Vertessen en Eran Zahavi), maar zag de Belgen een minuut na de 2-1 weer langszij komen. Via twee goals van Noni Madueke (één penalty) en treffers van Jeremy Antonisse en Zahavi won PSV alsnog ruim.

PSV begon met onder anderen Zahavi, Pablo Rosario en Philipp Max aan de wedstrijd. De teruggekeerde Davy Pröpper maakte zijn rentree, terwijl doelman Joël Drommel en verdediger André Ramalho hun officieuze debuut maakten. In de tweede helft kregen onder anderen Nick Viergever en Marco van Ginkel speeltijd.

PSV bereidt zich voor op het tweeluik met Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League (21 juli en 28 juli). Bij het duel in Eindhoven zijn 35.000 toeschouwers welkom.

Feyenoord was in Rotterdam te sterk voor AEK. Feyenoord was in Rotterdam te sterk voor AEK. Foto: ANP

Feyenoord draait achterstand om

Feyenoord kwam tegen AEK na een kwartier spelen nog wel op achterstand, maar draaide die in de eerste helft nog om door doelpunten van Bryan Linssen, Naoufal Bannis en Luis Sinisterra. Na de pauze werd er niet meer gescoord. Het was de eerste zege voor Feyenoord onder coach Arne Slot.

De Rotterdammers begonnen met een hoop vertrouwde namen in de basis, onder wie Jens Toornstra, Leroy Fer en Marcos Senesi. Ook Guus Til stond aan de aftrap. In de tweede helft kregen veel talenten een kans om zich te laten zien. Feyenoord had vorige week nog gelijkgespeeld tegen KAA Gent (1-1).

Feyenoord bereidt zich momenteel voor op het tweeluik in de tweede voorronde van de Conference League. De landskampioen van 2017 speelt tegen FK Decic uit Montenegro of KF Drita uit Kosovo. De eerste wedstrijd is op 22 juli en de return in De Kuip is een week later.

AZ was te sterk voor promovendus NEC. AZ was te sterk voor promovendus NEC. Foto: NEC

Aboukhlal en Beukema bezorgen AZ oefenzege

AZ kwam tegen NEC via Jesper Karlsson na een klein half uur spelen op voorsprong. Jonathan Okita tekende voor rust nog voor de gelijkmaker, maar in de tweede helft bezorgden Zakaria Aboukhlal en nieuweling Sam Beukema (twee keer) AZ de overwinning.

Ook bij AZ stonden diverse bekende namen op het veld. Myron Boadu, Karlsson en Jordy Clasie hadden een basisplaats. In de tweede helft stonden onder anderen Calvin Stengs, Dani de Wit en Fredrik Midtsjø binnen de lijnen. Bij NEC maakte Lasse Schöne zijn rentree.

AZ bereidt zich voor op de play-offs van de Europa League. Het is nog niet bekend wie de Alkmaarders dan treffen. De loting voor die play-offs is op 2 augustus.