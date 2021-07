Henk ten Cate heeft zaterdag laten weten dat hij het niet ziet zitten om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. De Amsterdammer, die vaak werd genoemd als mogelijke opvolger van Frank de Boer, zegt in gesprek met De Telegraaf dat er in het verleden te veel is gebeurd tussen hem en de KNVB.

De 66-jarige Ten Cate was in 2017 in de race om bondscoach van Oranje te worden en had naar eigen zeggen de toezegging van toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen dat hij zou worden aangesteld. De keuze viel toch op Dick Advocaat en dat zit de trainer nog steeds dwars.

"Er is gewoon te veel gebeurd. Daar stap ik niet zomaar overheen", zegt Ten Cate tegen De Telegraaf. "Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal bij de KNVB, red.) mag me zeker een keer bellen. Niet voor de functie van bondscoach, maar om namens de KNVB eindelijk een keer excuses te maken voor de karaktermoord die de voetbalbond in 2017 op me probeerde te plegen."

De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach door het ontslag van De Boer, die deze week opstapte na het teleurstellend verlopen EK. Oranje won weliswaar alle wedstrijden in de groepsfase, maar ging in de achtste finales verrassend ten onder tegen Tsjechië (0-2).

'Oranje-selectie lijkt me geweldig om mee te werken'

Ten Cate was de laatste dagen een van de meest genoemde namen als het ging over de opvolging van De Boer. De voormalige assistent-trainer van Frank Rijkaard bij FC Barcelona is op dit moment trainer van Al Wahda FC in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij heeft daar nog een contract voor een jaar.

Hoewel Ten Cate niet aan de slag wil gaan als bondscoach, streelt het hem wel dat hij werd gezien als topkandidaat. De coach is ook positief over de potentie van de huidige Oranje-selectie. "Het lijkt me een geweldige groep om mee te werken. Ik denk dat elke trainer dit materiaal graag tot zijn beschikking zou hebben."

Ten Cate fungeerde in zijn trainersloopbaan nog nooit als bondscoach. Hij was hoofdtrainer bij onder meer Sparta Rotterdam, NAC, Vitesse en Ajax en veldtrainer bij Chelsea.

Het is niet de eerste keer dat een trainer bedankt voor het Nederlands elftal voordat hij überhaupt is benaderd. Joachim Löw, die op het EK zijn laatste toernooi meemaakte als bondscoach van Duitsland, zei woensdag op een persconferentie dat hij geen interesse heeft. "In Nederland lopen genoeg goede coaches rond."