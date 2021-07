Kevin Strootman speelt komend seizoen voor Cagliari. De club uit de Serie A huurt de verdedigende middenvelder van Olympique Marseille, met de optie voor een extra seizoen.

De 31-jarige Strootman speelde het afgelopen half jaar nog op huurbasis voor Genoa, waar hij een basisplek had en in achttien wedstrijden vier assists leverde. De geboren Ridderkerker kiest nu echter voor een overstap naar Cagliari, dat afgelopen seizoen op de zestiende plek eindigde in de Serie A.

Het wordt de derde verschillende club in Italië voor Strootman. De 46-voudig international droeg tussen 2013 en 2018 het shirt van AS Roma. In Nederland kwam de middenvelder uit voor Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV voor hij acht jaar geleden naar Italië trok.

In de zomer van 2018 moest Strootman vertrekken bij AS Roma en koos hij voor een overstap naar Olympique Marseille. In zijn eerste twee seizoenen had Strootman geregeld een basisplek, maar daarna kwam hij niet meer aan spelen toe en ging hij op huurbasis naar Italië.

Het contract van Strootman bij Marseille loopt nog door tot medio 2023, maar lijkt geen toekomst meer te hebben bij 'l'OM'. Hij speelde in totaal 78 officiële wedstrijden voor de Franse club, waarin hij drie keer scoorde en negen assists leverde.

Door zijn mindere jaren komt Strootman al enige tijd niet meer in aanmerking voor het Nederlands elftal. Zijn laatste interland dateert van 19 november 2019, toen hij in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0-winst) als invaller zijn opwachting maakte.