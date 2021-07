Brazilië heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) door een benauwde zege de halve finales van de Copa América bereikt. De ploeg was ondanks een met rood bestrafte karatetrap van Gabriel Jesus met 1-0 te sterk voor Chili.

De halverwege ingevallen Lucas Paquetá zette Brazilië direct na rust op voorsprong in Rio de Janeiro. De middenvelder kreeg de bal fortuinlijk mee na een fraaie een-twee met Neymar en liet doelman Claudio Bravo van dichtbij kansloos.

Twee minuten later kreeg Brazilië een domper te verwerken door een lompe actie van Gabriel Jesus. De aanvaller ging een luchtduel met hoog geheven been in en raakte met zijn karatetrap de Chileen Eugenio Mena op zijn borst. Scheidsrechter Patricio Loustau twijfelde geen moment en trok rood.

Met een man minder was Brazilië in het restant van de tweede helft veroordeeld tot verdedigen. Chili kreeg nog meerdere kansen om de stand gelijk te trekken, maar doelman Ederson en de lat hielden de Brazilianen op de been.

De andere kwartfinale van vrijdagavond (lokale tijd) leverde nog meer spektakel op. Na reguliere speeltijd stond het 3-3 bij Peru-Paraguay, waarna Peru in de strafschoppenserie zegevierde. De voormalige Eredivisie-speler Renato Tapia scoorde voor Peru in de penaltyreeks.

Titelverdediger Brazilië en Peru, de verliezend finalist van de vorige editie, treffen elkaar maandag in de halve finales. In de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) worden de andere kwartfinales van de Copa América gespeeld. Uruguay neemt het op tegen Colombia en Argentinië treft Ecuador.