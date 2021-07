Joël Piroe maakt de overstap van PSV naar Swansea City. De 21-jarige aanvaller heeft vrijdag een meerjarig contract getekend bij de club die uitkomt in het Championship, het tweede Engelse niveau. Ook RKC Waalwijk is een aanvaller kwijt: Cyril Ngonge verkast naar FC Groningen.

Piroe doorliep de jeugdopleiding van PSV, waarbij hij nog voor een jaar vastlag. Hij slaagde er niet in om een basisplaats te veroveren in de hoofdmacht.

In het afgelopen seizoen maakte Piroe, die eerder aan Sparta Rotterdam werd verhuurd, zijn debuut onder trainer Roger Schmidt. De geboren Wijchenaar was voornamelijk invaller en kwam tot in totaal veertien wedstrijden en drie doelpunten.

Zijn hoogtepunt beleefde Piroe op 10 december, toen hij basisspeler was in het Europa League-duel met Omonia Nicosia. In de extra tijd tilde hij de stand met twee doelpunten van 2-0 naar 4-0.

Piroe is de vierde speler die deze zomer bij PSV vertrekt. Lars Unnerstall stapte transfervrij over naar FC Twente, Timo Baumgartl werd verhuurd aan Union Berlin en huurling Adrian Fein keerde terug naar Bayern München.

Daartegenover staat de komst van Joël Drommel, André Ramalho, Philipp Mwene en Davy Pröpper. Bovendien werd de al gehuurde Marco van Ginkel definitief overgenomen van Chelsea.

Groningen legt Ngonge voor vier jaar vast

De 21-jarige Ngonge heeft voor vier jaar getekend bij FC Groningen. De jeugdinternational van België laat RKC al na één seizoen achter zich.

Ngonge doorliep de jeugdopleiding van Club Brugge en speelde in het seizoen 2019/2020 op huurbasis voor Jong PSV, waarna hij vorig jaar zomer bij RKC tekende. Namens de Brabanders kwam hij tot vijf doelpunten en twee assists in 21 duels.

FC Groningen, waar Arjen Robben nog geen besluit over zijn toekomst heeft genomen, verwelkomde eerder al Peter Leeuwenburgh, Marin Sverko, Radinio Balker, Neraysho Kasanwirjo en Michael de Leeuw.