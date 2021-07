Feyenoord organiseert deze zomer geen Open Dag voor de eigen supporters. De leiding van de Rotterdamse club ziet het niet zitten om de fans te laten testen voor de jaarlijkse fandag en haalt om die reden ook een streep door de openbare training.

"De jaarlijkse Open Dag van Feyenoord heeft een dusdanig laagdrempelig en open karakter, dat het voor de club geen optie is om hierbij testen voor toegang toe te passen en bezoekers te vragen om een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs", schrijft Feyenoord vrijdag in een verklaring.

"Zonder deze voorwaarden kan een grootschalig evenement als de Open Dag, met tal van uiteenlopende activiteiten in en rondom het stadion, niet plaatsvinden. Dezelfde afweging heeft de club moeten maken met betrekking tot de eerste openbare training in De Kuip. Ook hier zou de club testen voor toegang moeten toepassen en dit strookt niet met het laagdrempelige en open karakter van de training."

De Open Dag van Feyenoord wordt traditioneel drukbezocht door de supporters en staat in het teken van de presentatie van de nieuwe spelers, die in een helikopter op de middenstip van De Kuip landen. Vorig jaar ging de Open Dag ook al niet door vanwege de coronapandemie. Toen waren alleen zo'n vijftienhonderd fans welkom bij een training in het stadion.

"Feyenoord betreurt het dat het deze besluiten heeft moeten nemen. Aan de andere kant is de club blij dat ze supporters een aantal alternatieven kan bieden, zoals de oefenduels die gepland staan in De Kuip en de traditionele openingswedstrijd een week voor de competitie."

Het Feyenoord van de nieuwe trainer Arne Slot is al een week in training ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Rotterdammers zijn vanwege de verplichtingen in de Conference League vroeg aan de jaargang begonnen. In de tweede voorronde is het Montenegrijnse FK Decic of FK Drita uit Kosovo op 22 juli de tegenstander.