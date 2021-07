Václav Cerný vervolgt zijn loopbaan definitief bij FC Twente. De tukkers nemen de aanvaller na een eenjarige huurperiode over van FC Utrecht, zo maken beide clubs vrijdag bekend.

De 23-jarige Cerný tekent een contract voor drie jaar bij de club uit Enschede, waar hij afgelopen seizoen indruk maakte met zes doelpunten en zeven assists. In januari liep hij een zware knieblessure op en kwam hij niet meer in actie voor de ploeg van trainer Ron Jans.

"Ik ben heel blij met het vertrouwen van FC Twente", zegt Cerný op de site van FC Twente. "Ik voel me thuis in de omgeving en ik krijg van binnen en buiten de club alle steun. Dat geeft me kracht. Het is nu mijn drive om dat terug te geven als ik terug ben op het veld."

Voor FC Twente is Cerný de zevende versterking voor het nieuwe seizoen. Eerder legden de tukkers doelman Lars Unnerstall (PSV), Giovanni Troupée (FC Utrecht), Virgil Misidjan (PEC Zwolle), Jody Lukoki (Yeni Malatyaspor) Manfred Ugalde (Lommel SK, huur) en Robin Pröpper (Heracles) vast.

Václav Cerný herstelt momenteel van een zware knieblessure. Foto: ANP

Cerný was grote belofte bij Ajax

Cerný maakte in de zomer van 2019 voor bijna 1 miljoen euro de overstap van Ajax naar FC Utrecht, maar de Tsjech kon de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken in de Domstad. Hij was voornamelijk invaller bij de ploeg van toenmalig trainer John van den Brom, waarna hij een seizoen later werd verhuurd aan FC Twente.

Bij Ajax werd Cerný gezien als een grote belofte. Hij debuteerde op zeventienjarige leeftijd in de hoofdmacht van de Amsterdammers en viel zo nu en dan in, maar na zijn zware knieblessure in 2017 kon hij nooit meer tippen aan zijn oude niveau en belandde hij op een zijspoor. Daarop bood FC Utrecht uitkomst.

De Domstedelingen kunnen leven met het vertrek van Cerný. "Václav gaf te kennen graag de overstap te maken, waardoor wij in gesprek zijn gegaan met FC Twente", aldus technisch directeur Jordy Zuidam. "We zijn tevreden met de oplossing die we hebben gevonden voor het eenjarige contract van Václav bij FC Utrecht."