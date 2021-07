Toni Kroos heeft zijn interlandcarrière vrijdag per direct beëindigd. De 31-jarige middenvelder wil zich na het teleurstellend verlopen EK met Duitsland volledig richten op zijn club Real Madrid.

Duitsland werd dinsdag in de achtste finales uitgeschakeld door Engeland (2-0). De Duitsers overleefden ternauwernood de groepsfase door een laat 2-2-gelijkspel tegen Hongarije in de afsluitende wedstrijd. Kroos stond in alle duels in de basis.

"Ik heb 106 keer voor Duitsland gespeeld, een volgende keer zal er niet komen", schrijft Kroos in een verklaring op sociale media. "Ik had graag gewild dat het uiteindelijk 109 interlands waren geworden en dat er nog een grote titel bij was gekomen op het EK, en daarvoor had ik ook alles gegeven."

"Ik heb al lang geleden besloten dat ik na het EK zou stoppen. Het was voor mij duidelijk dat ik mezelf niet beschikbaar zou stellen voor het WK van 2022 in Qatar. Ik wil me richten op mijn doelen met Real Madrid en mezelf in de komende jaren pauzes gunnen, die er de afgelopen jaren niet waren als international."

Toni Kroos tijdens de EK-wedstrijd tegen Engeland, zijn naar nu blijkt laatste duel als international van Duitsland. Toni Kroos tijdens de EK-wedstrijd tegen Engeland, zijn naar nu blijkt laatste duel als international van Duitsland. Foto: Pro Shots

Kroos werd wereldkampioen in 2014

Kroos was in zijn 106 interlands goed voor zeventien doelpunten en negentien assists. Hij debuteerde in maart 2010 voor 'Die Mannschaft', tijdens een vriendschappelijke confrontatie met Argentinië (0-1-nederlaag). Hij speelde zes eindtoernooien, met als hoogtepunt de wereldtitel in 2014.

Onder Joachim Löw maakte Kroos, die eerder actief was bij Bayern München en op huurbasis bij Bayer Leverkusen, elf jaar geleden voor het eerst zijn opwachting voor Duitsland. Ook Löw stopt er na vijftien jaar mee als bondscoach: hij wordt opgevolgd door Hans-Dieter Flick, die overkomt van Bayern.

Kroos had ook nog een boodschap voor Löw. "'Jogi' heeft van mij een international en wereldkampioen gemaakt. Hij heeft vertrouwen in me getoond. We hebben een lang succesverhaal met elkaar geschreven. Het was een eer en ik wens Hansi Flick het allerbeste."