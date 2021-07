Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth en technisch directeur Tim Gillissen hebben een vervelend gevoel overgehouden aan de transfer van Robin Pröpper naar rivaal FC Twente. Volgens het tweetal kiest de captain niet voor de sportieve uitdaging.

"Ik gun hem het beste, hij is een goede jongen. Natuurlijk heeft het wel een nare bijsmaak", aldus Wormuth vrijdag tegen Tubantia.

"Maar ik ben niet boos op hem, we weten tenslotte allemaal waarom hij deze keus maakt. Het is niet vanwege het voetbal of het sportieve deel, ik vermoed dat het een geldverhaal is."

De laatste keer dat FC Twente boven Heracles eindigde in de Eredivisie is al vier jaar geleden (seizoen 2016/2017), maar de 27-jarige zou in Enschede wel meer kunnen verdienen dan in Almelo. Wormuth: "AZ en Feyenoord is een sportief volgende stap, FC Twente is een financiële stap, daar hoeven we niet moeilijk over te doen toch?"

Robin Pröpper in het shirt van Heracles Almelo. Robin Pröpper in het shirt van Heracles Almelo. Foto: Pro Shots

'Laatste wat we van Robin hadden verwacht'

Wormuth benadrukt dat het de 27-jarige Pröpper, die donderdag voor drie jaar tekende bij FC Twente, vrij staat te kiezen voor geld. "Eerder kozen Merkel, Kuwas en Osman er voor weg te gaan bij Heracles om in hun laatste voetbaljaren ergens veel geld te verdienen. Dat doet Pröpper nu ook en dat is heel begrijpelijk."

Technisch directeur Gillissen is kritisch op Pröpper, die vijf jaar voor Heracles speelde en zijn aflopende contract niet wilde verlengen. "Het sentiment kunnen we niet negeren, het steekt en het is teleurstellend. Dit is echt het laatste wat we van Robin hadden verwacht", aldus Gillissen.

Pröpper is al de zesde nieuwkomer bij FC Twente deze zomer. Eerder haalde de club van trainer Ron Jans Lars Unnerstall (PSV), Giovanni Troupée (FC Utrecht), Virgil Misidjan (PEC Zwolle), Jody Lukoki (Yeni Malatyaspor) en Manfred Ugalde (Lommel SK).