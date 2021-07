Noa Lang wordt niet zwaar gestraft voor het meezingen met een antisemitisch supporterslied tijdens het vieren van de landstitel met Club Brugge. De aanvaller moet van de Belgische voetbalbond wel een bezoek brengen aan een museum over de Holocaust en mensenrechten.

Lang zong eind mei "Nog liever dood dan Sporting-Jood", waarmee de supporters van Club Brugge naar hun rivalen van RSC Anderlecht verwijzen. Hij werd stevig bekritiseerd in België - onder anderen politici reageerden woedend - en de voetbalbond startte een onderzoek naar zijn actie.

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal oordeelde vrijdag dat Lang niet gehandeld heeft vanuit racistisch of discriminerend oogmerk, maar dat "geuzennamen" niet aanvaard kunnen worden wanneer die vanuit een stigma bevolkingsgroepen typeren.

Het orgaan stelde een alternatieve sanctie voor. Lang moet voor 1 oktober Kazerne Dossin in Mechelen, een museum dat ingaat op onder meer de vervolging van Joden en zigeuners in België, hebben bezocht en mocht hij dat niet doen, dan wordt hij voor twee wedstrijden geschorst bij Club Brugge.

30 Noa Lang zingt antisemitisch supporterslied mee

Lang: 'Ik wou niemand beledigen'

Lang was zich twee maanden geleden van geen kwaad bewust. "Ik ben een kind van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Racisme en vooroordelen zijn me dus wel bekend", schreef hij op Instagram.

"Als ex-Ajacied ken ik als geen ander bijnamen van voetbalploegen", refereerde hij vervolgens aan de bijnaam van Ajax ('Joden'). "Daar wou ik niemand mee beledigen. Voor mij is dit nu afgesloten en ik zal er ook niet meer op terugkomen."

Lang kwam vorig jaar zomer over van Ajax en beleefde een sterk debuutseizoen bij Club Brugge. Met zestien doelpunten kroonde hij zich tot clubtopscorer en had hij een groot aandeel in het prolongeren van het landskampioenschap met Club Brugge.