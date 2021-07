Zwitserland is nog niet tevreden na de stunt in de achtste finales van het EK tegen Frankrijk. Bondscoach Vladimir Petkovic en Xherdan Shaqiri benadrukken dat de ploeg vrijdagavond in Sint-Petersburg ook van drievoudig Europees kampioen Spanje wil winnen.

"We moeten weer hongerig zijn", zei Petkovic vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar het duel met de Spanjaarden in de Gazprom Arena. "We weten dat we weer tegen een favoriet spelen, maar we zijn hier om door te stoten naar de halve finales."

Tegenvaller voor Zwitserland is wel dat captain Granit Xhaka geschorst is voor de kwartfinale. De middenvelder was een van de uitblinkers tegen Frankrijk en benutte na de 3-3 na 120 minuten een van de Zwitserse strafschoppen.

"Iedereen zal 10 procent meer moeten geven dan tegen Frankrijk. Niet alleen om het gemis van Granit op te vangen, maar ook om te kunnen winnen van Spanje", zei Petkovic. die sinds 2014 bondscoach is van de Zwitsers.

'We kunnen ze pijn doen'

Bij afwezigheid van Xhaka zal Shaqiri de aanvoerdersband dragen in de eerste EK-kwartfinale ooit van de Zwitsers. De aanvaller van Liverpool schoof daarom naast Petkovic aan bij de persconferentie. "Voor het eerst in de kwartfinale, dat is ook voor mij speciaal", zei de 29-jarige Shaqiri. "Natuurlijk voel ik spanning, maar dat moet ik onder controle houden."

Shaqiri beseft dat Zwitserland de underdog is, maar hij put hoop uit het feit dat de Spanjaarden in de achtste finale tegen Kroatië (5-3) veel goals tegen kregen. "Spanje scoort veel én incasseert veel. Daar ligt een kans, we kunnen ze pijn doen."

Zwitserland tegen Spanje begint vrijdag om 18.00 uur in de Gazprom Arena en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver.