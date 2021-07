Robin Pröpper heeft donderdag een pikante overstap gemaakt in de Eredivisie. De 27-jarige verdediger verruilt Heracles Almelo voor FC Twente. Willem II huurt Emil Bergström komend seizoen van FC Utrecht.

Pröpper ondertekende in Enschede een contract voor drie jaar. Hij komt transfervrij over van Heracles, waar hij de afgelopen vijf seizoenen speelde. Eerder kwam hij uit voor De Graafschap.

"Voor mij was nu het moment om bij een andere club een nieuwe stap te maken als voetballer. Bij FC Twente wil ik weer het beste uit mezelf halen en me op die manier blijven ontwikkelen", laat Pröpper weten.

Voor FC Twente is Pröpper de zesde versterking voor het komende seizoen. "We waren op zoek naar een centrale verdediger. Met de komst van Robin hebben we dit heel goed in kunnen vullen", zegt technisch directeur Jan Streuer.

"Robin speelt al jaren op het hoogste niveau en is zeer ervaren. Daarmee kan hij onze relatief jonge ploeg helpen. Het is mooi dat Robin al vroeg in de voorbereiding aansluit. Hij zal er snel staan."

Eerder legden de tukkers Lars Unnerstall, Giovanni Troupée, Virgil Misidjan, Jody Lukoki en Manfred Ugalde (huurbasis) al vast.

Emil Bergström hoopt bij Willem II meer speeltijd te krijgen dan bij FC Utrecht. Emil Bergström hoopt bij Willem II meer speeltijd te krijgen dan bij FC Utrecht. Foto: Pro Shots

FC Utrecht verhuurt Bergström aan Willem II

Ook Emil Bergström maakt een overstap in de Eredivisie. De Zweedse verdediger wordt door FC Utrecht voor een jaar verhuurd aan Willem II.

De 28-jarige Bergström komt in de Domstad nauwelijks aan spelen toe. Sinds de zomer van 2018 kwam hij in 27 officiële wedstrijden in actie voor FC Utrecht, dat hem in het seizoen 2019/2020 al verhuurde aan FC Basel.

"Het perspectief op een vaste basisplek in ons elftal was voor Emil te onzeker. Hij is de laatste jaren weinig aan spelen toegekomen, waardoor speeltijd bovenaan zijn wensenlijstje is komen staan. Hierover zijn we met elkaar in gesprek gegaan en we hebben gekeken naar een goede oplossing voor beide partijen", licht technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht toe.