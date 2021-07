Inge Danielsson is woensdagavond op tachtigjarige leeftijd overleden. De Zweedse oud-spits van Ajax genoot vooral bekendheid vanwege zijn legendarische doelpunten tegen Benfica in de kwartfinales van de Europacup I in 1969, waarmee hij aan de basis stond van de eerste Europese finale van de Amsterdammers.

Ajax verloor de heenwedstrijd bij de laatste acht van het Europese toernooi tegen het onverslaanbaar geachte Benfica van ster Eusébio met 1-3, ondanks een doelpunt van Danielsson in het besneeuwde Olympisch Stadion in Amsterdam.

Tegen ieders verwachtingen in maakte het Ajax van toenmalig trainer Rinus Michels de achterstand ongedaan door in Portugal met dezelfde cijfers te winnen. Danielsson was met één treffer mede verantwoordelijk voor de ommekeer, terwijl Cruijff twee keer scoorde. Daardoor volgde er een beslissingswedstrijd in Parijs.

In dat barrageduel greep Danielsson opnieuw een hoofdrol bij Ajax door in de beslissende verlenging twee keer trefzeker te zijn. In de reguliere speeltijd hielden beide teams elkaar voor het oog van ruim 63.000 toeschouwers in evenwicht (0-0), waarna Cruijff in de 93e minuut de score opende en Danielsson een plek in de halve finales veiligstelde.

De eerste treffer van Inge Danielsson tegen Benfica in de kwartfinales van de Europa Cup in de maak. Foto: ANP

Nog drie Ajax-spelers in leven van finale 1969

Ajax versloeg bij de laatste vier ook het Slowaakse Spartak Trnava, waarna de recordkampioen voor het eerst in de geschiedenis in de finale van een Europees toernooi stond. Daarin was AC Milan overtuigend te sterk: 4-1. Danielsson had een basisplaats in die finale.

Danielsson tekende eind 1967 een contract bij Ajax en keerde na de verloren Europa Cup-finale tegen AC Milan weer terug bij het Zweedse Helsingborgs. Hij speelde in totaal 45 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij 27 keer trefzeker was. Als Zweeds international kwam hij tot zeventien interlands (acht goals).

Door het overlijden van Danielsson zijn er nog maar drie spelers in leven van de basisploeg van Ajax van de Europa Cup I-finale van 1969. Dat zijn Sjaak Swart, Henk Groot en Theo van Duivenbode. Vorig jaar overleden Barry Hulshoff en Wim Suurbier.