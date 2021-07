Fiorentina heeft afscheid genomen van aanvaller Franck Ribéry. Het contract van de 38-jarige Fransman is afgelopen en wordt niet verlengd.

"Grazie, Franck", schrijft Fiorentina donderdag op Twitter.

De Franse oud-international speelde twee jaar in het paarse shirt van de club uit Florence. In vijftig wedstrijden in de Serie A maakte Ribéry vijf doelpunten.

De aanvaller speelde daarvoor twaalf jaar voor Bayern München, waarmee hij negen keer kampioen van Duitsland werd en in 2013 de Champions League won.

Fiorentina stelde woensdag met Vincenzo Italiano een nieuwe trainer aan. Het is onduidelijk of Ribéry zijn carrière nog elders gaat voortzetten of dat hij stopt. De Fransman wilde zelf graag in Florence blijven.