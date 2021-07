Manchester United heeft zich voor volgend seizoen verzekerd van de diensten van Jadon Sancho. De Engelse aanvaller komt voor een transfersom van 85 miljoen euro over van Borussia Dortmund, zo heeft de Duitse club donderdag bekendgemaakt.

De 21-jarige Sancho moet nog medisch gekeurd worden in Manchester en de clubs moeten ook nog enkele formaliteiten afronden, maar Manchester United en Borussia Dortmund hebben al wel een akkoord bereikt over de transfersom. Ook Sancho is persoonlijk rond met United. Hij tekent een vijfjarig contract bij de Engelse recordkampioen.

Sancho was een van de dragende spelers bij Borussia Dortmund, dat afgelopen seizoen op een derde plaats in de Bundesliga eindigde. De buitenspeler kwam sinds zijn komst in 2017 tot 137 officiële wedstrijden, waarin hij vijftig keer scoorde en 64 assists gaf.

De transfer van Sancho naar Manchester United is pikant, omdat hij twee jaar lang in de jeugdopleiding van Uniteds aartsrivaal Manchester City speelde. De aanvaller wist echter niet door te breken in de hoofdmacht van 'The Citizens' en stapte in 2017 voor een opleidingsvergoeding van bijna 8 miljoen euro over naar Borussia Dortmund.

Sancho is momenteel met Engeland actief op het EK. 'The Three Lions' staan na een heroïsche zege op Duitsland in de kwartfinales, waarin Oekraïne zaterdag de tegenstander is. Sancho is voornamelijk bankzitter bij de ploeg van bondscoach Gareth Southgate. Hij speelde alleen zeven minuten in het groepsduel met Tsjechië.

Jadon Sancho speelde vier jaar voor Borussia Dortmund. Foto: AFP

Dortmund: 'We zijn niet blij met het geld'

Met een transfersom van 85 miljoen wordt Sancho na Harry Maguire (voor 87 miljoen euro naar Manchester United) de op een na duurste Engelse voetballer aller tijden. Dortmund incasseerde alleen voor Ousmane Dembélé (voor 105 miljoen euro naar FC Barcelona) meer geld, terwijl Paul Pogba (105 miljoen euro) de duurste aankoop van United blijft.

"We hadden ons al neergelegd bij het vertrek van Jadon", aldus Hans-Joachim Watzke, clubvoorzitter van Borussia Dortmund, donderdag bij de presentatie van de nieuwe trainer Marco Rose. "Hij heeft aan het einde van het seizoen een vertrekwens ingediend en daarin was hij heel duidelijk."

"Jadon heeft zich fantastisch gedragen en heeft ons erg geholpen in de tweede seizoenshelft. Nee, we zijn niet blij met het geld. We vinden het jammer dat hij niet meer bij ons is en hadden hem liever hier langer gehouden, maar hij heeft vier jaar lang alles gegeven."