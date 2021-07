Lionel Messi is donderdag vrij man nadat zijn contract bij FC Barcelona na 21 jaar is afgelopen. Volgens voorzitter Joan Laporta blijft de handtekening van de Argentijnse superster uit vanwege geldzorgen bij de club.

"We willen dat hij blijft en ook Lionel wil blijven, maar we hebben een probleem met het Financial Fair Play-systeem", zei Laporta in de nacht van woensdag op donderdag in gesprek met het Spaanse radiostation Onda Cero.

Het Financial Fair Play-systeem is in 2011 door de UEFA geïntroduceerd en bepaalt dat clubs jaarlijks niet meer mogen uitgeven dan er aan omzet binnenkomt. De Europese voetbalbond wil daarmee voorkomen dat vermogende clubeigenaren hun succes gaan kopen.

Barcelona is financieel zwaar geraakt door de coronacrisis en zag zijn omzet over het seizoen 2019/2020 met 125 miljoen euro slinken, van 840 miljoen euro tot 715 miljoen euro. De jaarcijfers van het afgelopen seizoen zijn nog niet bekend, maar 'Barça' speelde zijn thuiswedstrijden uitsluitend in een leeg Camp Nou.

Messi tekende in december 2000 als dertienjarige zijn eerste contract bij Barcelona en groeide in Spanje uit tot een van de beste voetballers aller tijden. De Argentijn heeft verschillende records op zijn naam staan. Zo is hij met 672 officiële doelpunten de topscorer aller tijden van Barcelona en is hij sinds dit seizoen de speler met de meeste duels ooit voor de 26-voudig landskampioen van Spanje: 778.

De 34-jarige Messi leek dat record nog mis te lopen, doordat hij vorig jaar een vertrekwens had ingediend bij toenmalig voorzitter Josep Maria Bartomeu, met wie hij een slechte relatie had. Bartomeu hield Messi na een lang juridisch gevecht echter aan zijn tot en met woensdag doorlopende contract.

Voorzitter Joan Laporta doet er alles aan om Lionel Messi voor FC Barcelona te behouden.

'We liggen helemaal op koers'

De nieuwe voorzitter Laporta heeft er toch vertrouwen in dat Messi ook komend seizoen in het shirt van Barcelona speelt. "We liggen helemaal op koers", benadrukte hij. "Er zijn al veel versies van de contracten over en weer gegaan."

"Ik zou je willen vertellen dat 'Leo' blijft, maar op dit moment kan ik dat niet", vervolgde Laporta. "We zijn bezig met het vinden van de beste oplossing voor beide partijen. Het heeft echt alles te maken met de Financial Fair Play-regels."

Het is niet duidelijk of zich al andere clubs hebben gemeld bij het management van Messi. De voormalige aanvoerder van Barcelona werd vorig seizoen veelvuldig gelinkt aan Manchester City en Paris Saint-Germain en ook het Amerikaanse Inter Miami van clubeigenaar David Beckham zou in de race zijn geweest, maar tot een overgang kwam het nooit.

Voor trainer Ronald Koeman zou het aanblijven van Messi een welkome opsteker zijn, want de aanvaller werd afgelopen seizoen met dertig competitiedoelpunten topscorer van La Liga. Barcelona, dat ondanks de topscorerstitel van Messi naast de landstitel greep, versterkte zich op de transfermarkt al met onder anderen de transfervrije Sergio Agüero en Oranje-international Memphis Depay.

Momenteel is Messi met Argentinië actief op de Copa América. Met de tweevoudig wereldkampioen staat hij in de kwartfinales van het Zuid-Amerikaanse toernooi, waarin Ecuador zondag (Nederlandse tijd) de tegenstander is. Messi scoorde al drie keer op de Copa, die Argentinië in 1993 voor het laatst won.