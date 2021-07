PSV verhuurt Timo Baumgartl voor een jaar aan Bundesliga-club Union Berlin. De 25-jarige Duitser kwam in 2019 voor 10 miljoen euro over van VfB Stuttgart, maar kon de verwachtingen niet waarmaken in Eindhoven.

Baumgartl, die bij PSV nog een contract heeft tot medio 2024, speelde in twee jaar slechts 21 duels in de Eredivisie. De Brabantse club meldde vorig week dat de verdediger net als aanvaller Joël Piroe niet meer in de plannen van trainer Roger Schmidt voorkomt.

Baumgartl was in zijn eerste seizoen bij PSV aanvankelijk basisspeler, maar verdween na het ontslag van trainer Mark van Bommel uit de ploeg. Vorig seizoen, met zijn landgenoot Schmidt als coach, kwam de rechtspoot slechts sporadisch aan spelen toe.

Union Berlin eindigde afgelopen jaar als zevende in de Bundesliga en plaatste zich voor Europees voetbal. De ploeg uit Berlijn versterkte zich deze zomer ook al met de Nederlandse verdediger Rick van Drongelen, die overkwam van Hamburger SV.

"Ik ben blij dat ik terug ben in de Bundesliga", zegt Baumgartl donderdag op de site van Union Berlin. "Ik wil graag bijdragen aan de positieve ontwikkeling van deze club."

PSV legde met André Ramalho (Red Bull Salzburg) en Philipp Mwene (FSV Mainz 05) al twee nieuwe verdedigers vast voor komend seizoen.

RKC haalt Bel Hassani terug naar Nederland

RKC Waalwijk versterkte zich donderdag met Iliass Bel Hassani, die na anderhalf jaar in het Midden-Oosten terugkeert in Nederland. De 28-jarige Rotterdammer ondertekende een contract voor een jaar bij de Brabantse club, met een optie op nog een seizoen.

Bel Hassani begon zijn carrière bij Sparta Rotterdam en speelde daarna voor Heracles Almelo, AZ, FC Groningen en PEC Zwolle. Begin vorig jaar verhuisde de creatieve middenvelder van Zwolle naar Qatar, waar hij ging voetballen voor Al Wakrah. In maart stapte Bel Hassani over naar Ajman Club, een ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten.