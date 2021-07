Björn Kuipers is donderdag door de UEFA aangesteld als scheidsrechter bij de kwartfinale op het EK tussen Denemarken en Tsjechië. Het duel in Bakoe wordt de derde wedstrijd van Kuipers als arbiter op het Europees kampioenschap.

De 48-jarige Kuipers wordt in Azerbeidzjan bijgestaan door zijn vaste assistenten Erwin Zeinstra en Sander van Roekel. Pol van Boekel is de VAR en hij wordt daarbij geholpen door onder anderen Kevin Blom.

Het EK begon voor Kuipers met Engeland-Kroatië, waar hij als vierde official fungeerde. Daarna mocht Kuipers het duel tussen Denemarken en België in goede banen leiden en hij had ook de leiding over Spanje-Slowakije.

Tsjechië bereikte de kwartfinales door zondag verrassend met 2-0 te winnen van Nederland. Denemarken ging door naar de laatste acht met een 4-0-zege op Wales.

De wedstrijd tussen Denemarken en Tsjechië begint zaterdag om 18.00 uur. De winnaar wacht een halvefinaleduel met Engeland of Oekraïne.

Met Danny Makkelie is er nog een Nederlandse scheidsrechter op het EK actief. Hij had dinsdag de leiding over de kraker tussen Engeland en Duitsland (2-0). Deze week fluit Makkelie vooralsnog geen wedstrijd.