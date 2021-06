Het internationaal olympisch comité heeft deels gehoor gegeven aan de wens van bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen tot uitbreiding van de selectie op de Olympische Spelen. Ze mag in Tokio rouleren met haar vier reserves.

Wiegman selecteerde eerder deze maand achttien speelsters plus vier reserves en vroeg samen met een groot aantal andere landen en wereldvoetbalbond FIFA of die vier reserves in Japan deel van de groep mogen uitmaken.

De na de Spelen vertrekkende bondscoach kreeg woensdag te horen dat de wedstrijdselectie weliswaar uit achttien voetbalsters blijft bestaan, maar een belangrijke verandering is dat de vier reserves geen vaste reserves hoeven te zijn.

"Elke wedstrijd mag je, als je dat om wat voor reden dan ook zou willen, vier andere speelsters op de tribune zetten", legt de bondscoach uit.

"Het is nu ook zo dat je een speler later in het toernooi weer terug mag wisselen. Als iemand bijvoorbeeld een lichte blessure oploopt of om een andere reden niet inzetbaar is, is het niet direct einde toernooi. Die speelster kan dan later weer aansluiten."

Sarina Wiegman woensdag met Lynn Wilms op het trainingsveld. Sarina Wiegman woensdag met Lynn Wilms op het trainingsveld. Foto: ANP

'Dit is een hele stap vooruit'

Wiegman is blij met de extra opties. "Het liefst hadden we een groep van 22 speelsters gehad, maar dit is al een hele stap vooruit. Het is mooi dat we het IOC met elkaar, dus met de andere landen en de FIFA, hebben kunnen overtuigen."

keeper Loes Geurts, Anouk Dekker, Renate Jansen en Inessa Kaagman zijn vooralsnog aangewezen als de vier reserves. De selectie is inmiddels bijna compleet. Lieke Martens, Dominique Janssen en Lineth Beerensteyn sloten woensdag aan bij de groep.

Alleen Merel van Dongen en Geurts komen er nu nog bij. Van Dongen heeft enkele dagen vrij gekregen nadat de Spaanse competitie afgelopen weekend werd afgerond. Geurts heeft nog clubverplichtingen.

De Oranjevrouwen spelen hun eerste wedstrijd op de Spelen op 21 juli, twee dagen voor de officiële openingsceremonie. Zambia is dan de tegenstander. Brazilië (24 juli) en China (27 juli) zijn de andere tegenstanders in de groep.