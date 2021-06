Tottenham Hotspur heeft woensdag Nuno aangesteld als de nieuwe manager. De 47-jarige Portugees komt over van Wolverhampton Wanderers, waar hij onlangs besloot om zijn aflopende contract niet te verlengen.

Voor Tottenham komt er door de komst van Nuno een einde aan een lange zoektocht naar een nieuwe manager. In april werd José Mourinho ontslagen, waarna de pas 29-jarige Ryan Mason het seizoen op interimbasis afmaakte.

Tottenham benaderde in de afgelopen maanden flink wat namen voor de vacante positie, onder wie Erik ten Hag. De Nederlander koos er echter voor om zijn verbintenis bij Ajax met een jaar te verlengen tot medio 2023.

Uiteindelijk is Tottenham dus uitgekomen bij Nuno, die een contract voor twee jaar ondertekende en de opdracht krijgt om de club terug te brengen in de Engelse top. De Londense club werd vorig seizoen slechts zevende in de Premier League.

Nuno was zeer succesvol bij Wolverhampton

Nuno was sinds 2017 de manager van Wolverhampton en kende daar zeer succesvolle jaren. Hij leidde 'The Wolves' in zijn eerste seizoen direct naar de titel in het Championship, waardoor de club na zes jaar terugkeerde in de Premier League.

Wolverhampton eindigde vervolgens twee seizoenen op rij knap als zevende, de beste eindklassering ooit in de Premier League. In de afgelopen jaargang kwam de klad er een beetje in en moest genoegen worden genomen met de twaalfde plaats.

In het seizoen 2019/2020 speelde Wolverhampton voor het eerst in 39 jaar in Europa. De ploeg van Nuno reikte tot de kwartfinales van de Europa League, waarin werd verloren van de latere winnaar Sevilla.

Eerder was Nuno de trainer van Rio Ave, Valencia en FC Porto. Hij krijgt bij Tottenham Steven Bergwijn onder zijn hoede. De oud-aanvaller van PSV beleefde een teleurstellend seizoen en werd niet opgenomen in de EK-selectie van het Nederlands elftal.